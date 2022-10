Bliscy wspominają Annę Przybylską. Katarzyna Bujakiewicz: Byłam trochę jej zastępczym mężem

- Miałam od niej dużo wsparcia i myślę, że w drugą stronę też tak to działało. My tego nigdy nie analizowałyśmy. Zawsze mówiłyśmy, że jesteśmy "frendziarami", że się świetnie rozumiemy, że wiemy, co u której. To było naturalne. Ja byłam trochę jej zastępczym mężem - Jarkiem, bo jak był ten etap poznański, to Jarka głównie nie było niż był w domu - wspominała Katarzyna Bujakiewicz w rozmowie z Jastrząb Post.