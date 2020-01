WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Bliźnięta przyszły na świat w odstępie 30 minut. Tyle wystarczyło, by urodzić się w innych dekadach

Dzieci mogą być bliźniętami, ale nie przyjść na świat w tym samym roku. Dowodem na to są bliźnięta z Indiany, które przyszły na świat w innych dekadach.

Bliźnięta urodzone w różnych latach (123RF)

Dawn Gilliam i Jason Tello z Pendleton w stanie Indiana zgłosili się do szpitala w Sylwestra. Chociaż termin porodu był przewidziany na 19 lutego, zaniepokojona brakiem ruchów płodowych Gilliam pojechała do szpitala już 31 grudnia. Tego samego dnia kobieta zaczęła rodzić.

Bliźnięta przyszły na świat w innych latach

O godzinie 23:37 w Sylwestra w 2019 przyszedł na świat starszy syn Dawn Gillian – Joslyn, a dokładnie pół godziny później kobieta urodziła drugiego syna Jaxona. Jako że w momencie narodzin Jaxona w stanie Indiana był już 2020 rok, data urodzenia chłopca różni się od daty narodzin jego brata dniem, rokiem, a nawet dekadą.

W swoim wywiadzie udzielonym dla radia WBSN młodzi rodzice przyznali, że byli zaskoczeni taką sytuacją. "Wcześniej nawet rozmawialiśmy o tym, że byłoby zabawne, jakby bliźnięta urodziły się w różnych terminach" – przyznał Tello. – "Nie sądziliśmy jednak, że sprawy naprawdę przybiorą taki obrót. To dla nas prawdziwa niespodzianka. Inne dni, inny rok, inna dekada, aż brakuje nam słów" – przyznaje świeżo upieczony tata.