Blogerka ma dziewięcioro dzieci. Powiedziała, za co jest wdzięczna

Satu Nordling Gonzalez pochodzi z Finlandii. To właśnie tam wraz z mężem, który jest Urugwajczykiem, wychowuje dziewięcioro dzieci i prowadzi popularny blog o macierzyństwie "My baby dolls". Najmłodsza z ich córek jest 4-miesięczna Melania, Isabelle ma 2 lata, Celina 5 lat, Kevin 6 lat, Olivia 7 lat. 10-letnie bliźnięta to Jonathan i Danilo, a najstarsze są 11-letnia Vanessa i 12-letnia Nicole.