Bluzki i topy do 30 zł. Niezbędne, ładne, tanie

Rzadko się mówi i pisze o prostych, niewyróżniających się ubraniach, ale ubrania jak np. zwykłe bluzki to podstawa garderoby. Zmieniasz je codziennie, nie powinny krępować ruchu i najlepiej, aby były uszyte z przepuszczającej powietrze i wilgoć bawełny.

Proste, subtelne, uniwersalne — bluzki

Prostotę cenimy w minimalistycznych, eleganckich strojach od znanych projektantów. Niektóre proste z pozoru płaszcze, marynarki czy czółenka to prawdziwe arcydzieła, mimo prostych form i braku zbędnych detali. Za ten minimalizm trzeba jednak niejednokrotnie słono zapłacić. Taniej i prościej znaleźć bluzkę w prostym stylu w atrakcyjnej cenie. Choć do sklepów wkraczają nowe, jesienne kolekcje, to nadal dostępnych jest sporo produktów w atrakcyjnych przecenach. Wśród różnokolorowych bluzek o rozmaitych detalach można wręcz przebierać.

Kiedy chcemy wyglądać elegancko, często stawiamy na proste rozwiązania – w tym bluzki. Nosimy je do wszelkiego rodzaju spodni i spódnic bez względu na porę roku. Warto mieć w szafie przynajmniej kilka modeli w różnym stylu, by szybko móc stworzyć modny strój, bez zastanawiania się nad tym, czy poszczególne ubrania do siebie pasują.

Czarna bluzka

Jest neutralna, pasuje do wszystkiego i jest jak kameleon – dopasowuje się do każdego stylu. Czarna bluzka może być sportowym T-shirtem, koronkowym topem, bluzką z dekoltem, modelem z kopertowym wiązaniem albo z ozdobnymi rękawami - wszystkie "chwyty" dozwolone. Bez względu na styl zachowuje dużą neutralność dzięki wtapiającej się w tło barwie. Do tego łatwo się ją pielęgnuje, a duża dostępność i niskie ceny sprawiają, że takich czarnych bluzek jest w każdej szafie kilka. Ponadto skutecznie pomagają w tworzeniu stylizacji, których zadaniem jest wizualne wysmuklenie sylwetki w okolicach talii i boczków…

Biały top

Kolejna z klasycznych inspiracji to biała bluzka, często na ramiączkach, z ażurami albo z cieńszych tkanin. Białe topy nosimy zarówno pod żakiet, jak i do jeansów, a nawet jako element piżamy. Proste, bezpretensjonalne i neutralne, a dzięki świeżości, której nadaje strojowi biały element, działają też odmładzająco i nie podkreślają oznak zmęczenia. To kolejna z propozycji, których w dobrze wyposażonej szafie nie powinno zabraknąć.

Detale, które mają znaczenie

Prosty detal potrafi uczynić nawet z bardzo prostej bluzki ładne ubranie. Akcent koronki, falbanka, marszczenie, deseń, lamówka – wszystko to, co nie rzuca się zanadto w oczy, ale urozmaica prosty krój i może uczynić ze zwykłego ubrania twoje ulubione.

Akcent koloru

Lubisz swoje ubrania, ale szukasz odrobiny urozmaicenia? Możesz to zrobić w niedrogi sposób, dodając do garderoby, której gama kolorystyczna stała się monotonna kolorową bluzkę. Nie każdy decyduje się od razu na spektakularną odmianę gamy kolorystycznej albo zakup drogiej sukienki w modnym odcieniu turkusowego czy fioletowego. Aby wykonać taki eksperyment kolorystyczny, wystarczy niedroga bluzka. Łatwo da się zestawiać z blezerem i jeansami albo rurkami i rozpinaną bluzą.