Bluzki na lato do 50 zł, z którymi stworzysz najmodniejsze wakacyjne stylizacje T-shirt z nadrukiem? Bluzka hiszpanka? A może koszula bez rękawów? Sprawdzamy najmodniejsze kobiece bluzki na lato do 50 zł! Te modele sprawdzą się na co dzień i przy wyjątkowych okazjach. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Bluzki na lato wcale nie muszą dużo kosztować. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Bluzki damskie na lato – te fasony królują w trendach Baza letniej garderoby to nie tylko kobiece sukienki, ale też szorty, spódnice czy spodnie z przewiewnych materiałów. Jeśli lubisz dwuczęściowe stylizacje, w Twojej szafie nie może zabraknąć też oryginalnych bluzek, które dodadzą charakteru nawet najprostszym, casualowym zestawom! Na jakie modele warto postawić w tym sezonie? Na topie są zarówno klasyczne t-shirty z przeróżnymi nadrukami, jak i zwiewne bluzki damskie boho czy stylowe koszule bez rękawów. Mocne wzory i kolory opanowały letnie trendy, dlatego poza bielą, wybieramy róż, miętową zieleń, lila-fiolet, błękit czy cytrynowy żółty. Przy wyjątkowych okazjach świetnie sprawdzą się efektowne bluzki z organzy, koronki czy gipiury. Z kolei najlepszą opcją na co dzień będą modele z bawełny, lnu, wiskozy, lyocellu czy tencelu. Szukasz najpiękniejszych fasonów, wzorów i barw? Sprawdź najmodniejsze bluzki damskie z allani.pl! Spośród setek dostępnych modeli wybraliśmy najciekawsze propozycje za maksymalnie 50zł! Koszule damskie bez rękawów – idealne do biura Klasyczne, sztywne, biurowe koszule latem zamieniamy na zwiewne, luźniejsze bluzki koszulowe bez rękawów. Kołnierzyk sprawi, że całość będzie wyglądać elegancko. A brak rękawów zapewni komfort nawet w upalny dzień. W sieciówkach znajdziesz mnóstwo stylowych letnich koszul damskich w najmodniejszych kolorach i wzorach. Najbardziej uniwersalna będzie ta w bieli, błękicie czy w biało-czarne prążki, ale jeśli potrzebujesz szykownej bluzki na każdy dzień, sprawdź też inne modne propozycje. Jak nosić? Do ołówkowej spódnicy i szpilek albo przewiewnego, lnianego garnituru oversize i sandałów na szpilce w stylu topowych influencerek! Kobiece bluzki w kwiaty – efektowne fasony na lato Pasują i do jeansowych szortów, i do plisowanej spódnicy, i do szerokich, lnianych spodni palazzo. Damskie bluzki w kwiatowe wzory opanowały kolekcje sieciówek i sklepów online, a wśród najbardziej efektownych printów każda z nas znajdzie coś dla siebie. Delikatna łączka? Malowane maki i chabry? A może modny tropikalny wzór? Wybór jest ogromny, a ceny nie przekraczają 50zł! Nasz hit to top w kwiaty z dekoltem halter, który genialnie sprawdzi się w upały oraz kobieca bluzka z motylkowym rękawem w pastelowych odcieniach, która idealnie współgra z beżowymi szortami z wysokim stanem. Materiały prasowe Bluzka-hiszpanka – sposób na seksowny look Wśród letnich, modowych bestsellerów nie mogło zabraknąć również bluzki z dekoltem carmen, która podbija wybiegi od kilku sezonów. Taki model przepięknie wyeksponuje ramiona i sprawdzi się zarówno na dzień – z jeansowymi szortami, jak i na wieczór – z długą spódnicą. Jeśli lubisz ten krój, w tym sezonie zainwestuj nie tylko w klasyczną białą bluzkę-hiszpankę, która podkreśli opaleniznę, ale też w model w ognistej czerwieni, fuksji czy zieleni, najlepiej w tropical print! T-shirt z nadrukiem – nie tylko w stylu casual Najtańszy sposób na modny, letni casual-look? Zdecydowanie t-shirt! Zapomnij jednak o koszulkach basic, które w tym sezonie ustępują miejsca efektownym t-shirtom w duże, widoczne z daleka nadruki! Za mniej niż 50zł kupisz koszulki z motywami z bajek czy kultowych filmów, z kwiatowymi aplikacjami albo w abstrakcyjne printy, jak ze współczesnego obrazu. Wszystkie do noszenia z szortami z denimu, jeansowymi spódnicami midi w stylu lat 90. czy modnymi, pastelowymi garniturami z bermudami zamiast długich spodni! Materiały prasowe Bluzka w stylu safari – hot trend 2020 Do łask wracają też lansowane niegdyś przez Saint Laurenta bluzki w stylu safari! Lniane koszule w beżach, khaki i camelach nosimy w komplecie z krótkimi spodenkami z wysokim stanem. A topy w animal printy – zebrę, panterę czy wężowy wzór zestawiamy nie tylko z płaskimi sandałami-rzymiankami i plisowanymi szortami, ale też z klapkami na szpilce i satynowymi spódnicami midi na wieczór. Kropka nad i? Do kobiecych bluzek w stylu safari idealnie pasują duże okulary z kolorowymi szkłami i mocna biżuteria, np. złoty łańcuch lub masywne, szylkretowe kolczyki! Materiały prasowe Kobieca bluzka koronkowa – na wyjątkowe okazje Przy wyjątkowych okazjach egzamin zda z kolei subtelna, letnia bluzka z koronki. Wśród propozycji do 50zł znajdziesz najpiękniejsze modele w bieli i jasnych, pastelowych barwach, które idealnie wpiszą się w dress code na ślub, wesele czy komunię dziecka. Z czym je łączyć? Z tiulową spódnicą albo spodniami palazzo z lejącego materiału. Takie stylizacje z bluzkami z koronki to świetna alternatywa dla sukienki na wesele! Materiały prasowe Bluzki na lato w stylu boho – sprawdź, jak je nosić W aktualnych kolekcjach coś dla siebie upolują też miłośniczki stylu hippie. Jeśli świetnie czujesz się w lnianych koszulach z szerokimi rękawami czy tunikach w etniczne wzory, koniecznie sprawdź modele do 50zł! Takie boho-bluzki na lato będą genialnie wyglądać w towarzystwie jeansowych szortów i sandałów-rzymianek, ale perfekcyjnie współgrają też z długą spódnicą z doszywanymi falbanami i espadrylami na koturnie. 