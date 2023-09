Bluzy jesienne dla kobiet – ciepłe i stylowe propozycje

Bluza damska: jesień pełna koloru

W jakim kolorze poczujesz się najlepiej? Masz do wyboru mnóstwo opcji! Jeśli inwestujesz w evergreeny, wybierz model w odsłonie total black, na przykład z kolekcji Nike Sportwear, lub total white. Unikasz mocnych kontrastów i kręcą Cię inspiracje naturą? Postaw na coś z szerokiej gamy ciepłych brązów i beży, które znajdziesz w kolekcjach takich marek, jak adidas i Puma. Nie zapominajmy też o różu we wszystkich odsłonach! Bluzy damskie na jesień, zarówno w kolorze shocking pink, jak i pudrowych cukierków podbijają streetwear. Szczególnie dobrze wyglądają zestawione z mocnymi, rockowymi klimatami – trampkami Converse, czarnymi jeansami lub masywną biżuterią, ale także z białymi prostymi kicksami typu adidas Stan Smith. Szukasz innych opcji kolorystycznych? Co powiesz na bluzy New Era, stworzone w kolaboracji z największymi drużynami koszykówki? Szmaragdowozielony crewneck Boston Celtics czy czerwona hoodie Chicago Bulls na pewno wyróżnią Cię w wielkomiejskim tłumie. Odkryj swój vibe!