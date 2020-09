WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Bluzy na każdą okazję. Obowiązkowy element twojej szafy Bluzy nie wychodzą z mody od kilkudziesięciu lat. Choć początkowo były zarezerwowane wyłącznie dla sportowców, to bardzo szybko stały się elementem codziennej garderoby zwykłych nastolatków. "The Stranger Things", czyli moda na podwórkowe gangi Netflixowy hit - "The Stranger Things" - sprawił że moda z lat 90. znów wróciła do łask. Szerokie bluzy z kapturami, T-shirty z nadrukami, wytarte jeansy, trampki, tenisówki, bejsbolówki nie są dziś zarezerwowane wyłącznie dla najmłodszych. Te popularne odzieżowe elementy sprawdzają się zarówno w szafie nastolatków, osób po 30. i 40. roku życia i starszych. Wystarczy spojrzeć na instagramowe profile gwiazd. Do miłośników bluz należą: Maja Sablewska, Małgosia Rozenek, Daria Zawiałow czy Natalia Przybysz. Z powodzeniem korzystają z nich również osoby dojrzałe o pełnych kształtach, jak chociażby Maryla Rodowicz czy Dorota Wellman. Obie panie z powodzeniem udowadniają, że wystarczy odrobina fantazji i kreatywności, aby bluza stała się elementem dopełniającym codzienną casualową stylizację, niezależnie od wieku czy figury. Wybierane przez celebrytów Bluzy są uniwersalne – można łączyć je zarówno z marynarką o sportowym kroku – wtedy uzyskamy efekt smart casual – jak również do jeansowej spódniczki czy dopasowanych rurek. Firmy odzieżowe każdego roku wypuszczają na rynek kilka nowych modeli i wariantów kolorystycznych, inspirując się współczesną popkulturą.

W ubiegłym sezonie królowały bluzy z nadrukami bajkowych bohaterów. Harry Potter, Bambi, Atomówki – wszystkie znane postacie z kultowych animacji pojawiły się na ulicach małych i większych miast jako nadruki na bluzach wśród różnych grup wiekowych. Choć dziś królują bluzy typu oversize – duże, obszerne, z kapturem i z napisami przywołującymi na myśl szkolne drużyny futbolowe - to jednak wśród asortymentu znajdziemy również kroje podkreślające figurę, bluzy rozpinane - typowe na trening, czy krótkie odkrywające płaski brzuch. Bluza z powodzeniem może zastąpić sweter i stać się mocnym i odważnym akcentem przykuwającym oko. Dziś oprócz bluz z nadrukami, popularne są również z ciekawymi grafikami i motywami roślinnymi – wiele z nich to kroje uniseks. Odpowiednie zarówno dla kobiety jak i szczupłego chłopaka. Fenomen bluzy Co sprawia, że bluza, nawet po wielu latach wciąż jest obowiązkowym elementem garderoby? Przede wszystkim wygoda. To, co kiedyś świadczyło o przynależności do danej grupy futbolowej czy bractwa uniwersyteckiego, dziś pełni podobną rolę, z tą różnicą, że pomaga nam manifestować przynależność do danej grupy o podobnych zainteresowaniach czy cechach charakteru. Bluza pełni dziś rolę naszej wizerunkowej wizytówki. Pokazuje, jak chcemy być postrzegani i co nas interesuje w codziennym życiu. Szeroka bluza z popkulturowym motywem pokaże naszą wyluzowaną i humorystyczną część osobowości; szara, beżowa lub biała z wcięciem, a także wszelkie pastelowe dopasowane bluzy – podkreślą naszą dziewczęcość; bluzy z dużymi cyframi lub napisami i kapturem - w towarzystwie przetartych jeansów - sprawi, że inni zobaczą w nas "luzaków", z którymi można konie kraść. Nawet jeżeli nie jesteśmy miłośnikami bluz, to z pewnością nie może jej zabraknąć w naszej szafie. W końcu nie raz uratuje nam życie – jako wygodna odzież na rower lub spacer, czy w pochmurny i deszczowy dzień, gdy chcemy ukryć się przed światem.