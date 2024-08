Błyszczała na ściance. Nie każdy wie, że miała poważne problemy ze zdrowiem

W październiku 2023 r., gdy pracowała na planie serialu "Klan", pękł w jej głowie tętniak. Ekipa błyskawicznie udzieliła jej pomocy. Aktorka często podkreśla, że to właśnie dzięki ich pomocy wciąż żyje.

Niestety okazało się, że pęknięty tętniak to niejedyny problem, któremu musiała stawić czoła.

