"Bo nie chce się takim skarbem dzielić". Zaborczość męża traktowała jak zaletę

Danuta zaborczość męża traktowała początkowo jako coś, co jej schlebiało. – Mówił, że jestem najpiękniejsza, najwspanialsza, że nie chce się takim skarbem jak ja dzielić z kimkolwiek – wspomina kobieta. – Źle znosił moje codzienne wyprawy do Krakowa, gdzie pracowałam w jednej z galerii sztuki. Potrafił do mnie dzwonić kilkadziesiąt razy dziennie, wysyłał wiele SMS-ów. Codziennie musiałam mu zdawać szczegółowe relacje, co robiłam w pracy, z kim rozmawiałam, kogo widziałam. Powtarzał, że w prawdziwej miłości nie może być tajemnic. Gdy w pandemii zamknięto galerię, skakał ze szczęścia. Sam pracuje w domu jako tłumacz z francuskiego i włoskiego, doskonale zarabia. Przekonał mnie, że powinnam odpocząć, że nie muszę na razie szukać nowej pracy. Na początku to nawet było miłe, bo mąż robił mi śniadania do łóżka, ale chwilę później robił potworną awanturę za to, że rozmawiałam przez płot z sąsiadem. Zabronił mi chodzić do kościoła pod pretekstem zakażenia się koronawirusem.