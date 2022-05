Bartłomiej Kasprzykowski kończy 45 lat. W miłości miał wielkie szczęście

"Moje życie należy do Ciebie. Podróż u Twojego boku jest najpiękniejsza, najpełniejsza, bo trwa w zrozumieniu i miłości. Niech Twoje życie będzie pełne, niech Twój talent rozkwita, masz światu tak wiele do zaoferowania - niech i on oferuje Ci wszystko, co najlepsze. Bądź Szczęśliwy mój Kochany. Dziękuje, że mogę podróżować z Tobą" - pisała.