"Bo ważna jesteś Ty – Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy z Arche Hotel Krakowska"

w październiku "różowy event" skupiający się na profilaktyce raka piersi ściągnął tłumy zainteresowanych, stając się żywym dowodem na to, że warto inwestować w tego typu projekty oraz szerzyć to, co słuszne. Dyrekcja Hotelu zadbała o to, aby planowane w styczniu wydarzenie poprzez bogaty program oraz obecność znanych i lubianych prelegentów zachęciło wszystkie zainteresowane do czynnego udziału w nim. Mogłoby się wydawać, że poruszona tematyka to źródło wiedzy wyłącznie dla pań. Nic bardziej mylnego! Wirus HPV o którym będziemy dużo mówić może dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Warto więc zgromadzić odpowiednią ilość wiedzy w tym zakresie, by wzbogacić swoją świadomość, jakie istnieją czynniki ryzyka zakażenia oraz jakie mogą być następstwa spotkania z wirusem. W związku z powyższym, choć wydarzenie skierowane jest głównie do pań, mile widziany będzie także każdy zainteresowany tematyką pan.