Bob blunt, czyli nowa odsłona klasycznej fryzury. Fryzjerski hit podbija wiosenne trendy

Ponadczasowy bob doczekał się wielu wariantów. Tym razem jednak w wiosennych hitach fryzjerskich, prym wiedzie bob blunt. Choć podobnie jak w klasycznej wersji włosy sięgają do żuchwy i są lekko pocieniowane, to jednak finalnie fryzura nieco różni się od podstawowego wariantu. Bob blunt wybiera coraz więcej kobiet, co wcale nie dziwi. Jesteś ciekawa, na czym polega ten fenomen? Sprawdź sama.

Fryzura bob to jedno z najbardziej uniwersalnych cięć. (iStock.com, Fot: VeranikaSmirnaya)

Jak wygląda bob blunt?

Jedna z najmodniejszych fryzur, czyli bob blunt, wyróżnia się równo obciętymi włosami, ale wszystko ma wyglądać tak, jakby zostały ostrzyżone tępymi nożyczkami. Choć bob wygląda nieco kanciasto, to ten efekt jest imponujący, a o to właśnie w nim chodzi. Bob blunt świetnie wypadnie w połączeniu z grzywką i przedziałkiem, ale niekoniecznie musisz wybrać akurat taką wersję. Popularna jest także fryzura bez grzywki, która sprawia wrażenie równie lekkiej. Zaletą tej modnej fryzury jest fakt, że nie wymaga zbyt wiele pracy, a finalnie wygląd jak "kontrolowany chaos". Wspaniale odmładza twarz, więc pasuje każdej kobiecie niezależnie od jej wieku.

Komu pasuje bob blunt?

Fryzura typu bob blunt idealnie sprawdzi się w przypadku włosów krótkich i półdługich. Można również zdecydować się na takie cięcie przy włosach cienkich, ponieważ optycznie zostają zagęszczone oraz zyskują na objętości.

Kształty twarzy a bob blunt: długi bob z przedziałkiem* wysmukli* okrągłą twarz, ale równie świetnie wypadnie przy owalnym kształcie buzi;

bob do linii brody pasuje do twarzy podłużnej;

klasyczny bob z grzywką świetnie sprawdzi się przy twarzy trójkątnej z niskim czołem.

Jak układać bob blunt?

Jak pewnie wiesz, klasyczny bob kojarzy się z prostymi włosami. W przypadku wersji bob blunt sytuacja wygląda nieco inaczej. Końcowy efekt przede wszystkim musi być lekki oraz nowoczesny, co składa się na kwintesencję tej najmodniejszej fryzury, którą można wystylizować na wiele sposobów. Bob blunt rewelacyjnie wypadnie, gdy ułożysz włosy w niedbałe fale – w końcu nonszalancja jest w cenie. Zapomnij o perfekcyjnym nakręceniu pasm na lokówkę lub prostownicę, bo twoja fryzura ma wyglądać na zrobioną w 5 minut. Jeśli chcesz mieć gładkiego boba, wówczas twoje włosy powinny być proste i sztywne, czyli bez podwiniętych końcówek.