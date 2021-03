Bogate życie uczuciowe Marceliny Zawadzkiej. Co słychać u modelki?

Życie uczuciowe Marceliny Zawadzkiej od lat budzi wiele emocji. Była związana m.in z Kubą Przygońskim, Mikołajem Roznerskim i Rafałem Jonkiszem. Co teraz dzieje się z modelką?

Marcelina Zawadzka w 2003 r. zdobyła swój pierwszy tytuł miss. Wygrała wówczas w konkurs Miss Malborka Nastolatek. Jednak największy sukces przyszedł w 2011 roku, wtedy Zawadzka zdobyła tytuł Miss Polonia. Media szybko zaczęły się interesować jej życiem prywatnym.

Życie prywatne Zawadzkiej

Jej partnerem był wtedy starszy od niej o cztery lata motocyklista i uczestnik Rajdu Dakar Jakub Przygoński. W wywiadzie dla portalu malbork.naszemiasto.pl w 2011 r. Zawadzka zdradziła, że z Kubą Przygońskim są razem od dwóch lat. Miss Polonia nie ukrywała, że stresuje się startami swojego partnera. - Za każdym razem strasznie przeżywam. Jak słyszę różne doniesienia o tym, co się dzieje podczas kolejnych etapów, to czasami naprawdę robi się gorąco. Oczywiście po każdym takim odcinku dzwoni do mnie i mówi, że wszystko jest w porządku - mówiła.

Marcelina Zawadzka i Kuba Przygoński pojawiali się razem na branżowych imprezach. Głośno o ich związku zrobiło się zwłaszcza, gdy Marcelina Zawadzka walczyła o półfinał Miss Universe. Fani mogli głosować na nią w sieci. Modelkę wspierał też Kuba Przygoński. Na jego profilu na Facebooku pojawił się wpis. "Głosujemy!! Codziennie!! Przecież nie może wygrać jakas małpa z Kongo!!" . Słowa te wywołały oburzenie. Pojawiły się zarzuty o rasizm. Wpisem zdziwiona była też sama Marcelina Zawadzka. "To Ty Kuba napisałeś... czy ktoś się wkradł na Twojego kompa?" - napisała w komentarzu.

Wpis rozszedł się szerokim echem. Zaczęto mówić o skandalu. Głos w sprawie zabrali też organizatorzy konkursu Miss Egzotica International, którego przesłaniem jest "szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na temat innych krajów, kultur, problemów, mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji". Całą sytuację skomentowała też ówczesna menadżerka Marceliny Zawadzkiej, Małgorzata Herde. - To nie są słowa Kuby, to nie jest w jego stylu. Dzwoniłam do niego, był wtedy na treningu i był w szoku, bo ktoś się włamał na jego konto. Kuba by sobie na to nie pozwolił, jest przecież w drużynie Orlenu - mówiła Plotkowi. W końcu głos zabrał sam Kuba Przygoński. - Wczoraj w nocy miałem włamanie na konto fb. Przepraszam wszystkich za zamieszanie. A teraz głosować na Marcelinę Zawadzką 10 razy dziennie. Nie ma po głosowaniu żadnych maili od organizatora!! - napisał na Facebooku.

Marcelina Zawadzka na Miss Universe odniosła sukces. Jako pierwsza Polka od 1989 r. zakwalifikowała się do czołowej szesnastki. Wkrótce potem pojawiły się informacje o rozstaniu modelki i motocyklisty. Nie było wiadomo, kto podjął decyzję o rozstaniu. Informacja została ujawniona dopiero po latach.

Gdy wzięła udział w drugiej polsatowskiej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2014 r. Podczas jednego z odcinków programu wspominała bolesne rozstanie z Kubą Przygońskim. - Ja znałam go trzy lata i na trzy dni przed wylotem powiedział mi, że musimy się rozstać. To było trudne, przeżyłam to bardzo i w szoku poleciałam na konkurs. Miałam momenty, że myślałam, po co to ja tam lecę i tak nic mi się nie uda. Musiałam zapomnieć o moich prywatnych sprawach, a to było trudne - mówiła.

Później Marcelina Zawadzka zaczęła stawiać na siebie. Prowadziła "Pytanie na śniadanie", programy "Lajk", "Bake Off - Ale ciacho", "Bake Off Junior" czy "The Voice of Poland". Wzięła udział w show "Przygarnij mnie" i "Dance, dance, dance".W 2017 roku Marcelina Zawadzka otrzymała Telekamerę w kategorii "Nadzieja telewizji".

Życie prywatne Zawadzkiej po rozstaniu z Przygońskim

Po rozstaniu z Kubą Przygońskim kolejnym głośnym związkiem Marceliny była znajomość z Mikołajem Roznerskim. W czerwcu 2017 roku oboje zamieścili na Instagramie to samo zdjęcie potwierdzając tym samym zażyłość. Spekulowano wówczas też o rzekomym ślubie. Niestety, związek Marceliny Zawadzkiej i Mikołaja Roznerskiego nie przetrwał zbyt długo. - Rozmijaliśmy się i niemal nie mieliśmy dla siebie czasu. W związku jest się po to, by się wzajemnie uszczęśliwiać. Jeśli to tak nie funkcjonuje, to nie ma sensu ciągnąć takiej relacji - mówiła modelka w rozmowie z "Fleszem" w grudniu 2017 r.

Następnie była miss zaczęła się spotykać z brazylijskim modelem Leonardo Marquesem. - Lubię facetów z poczuciem humoru, którzy mają pasje i nigdy się nie nudzą. Takich, którym nie będzie przeszkadzała moja niezależność - mówiła "Fleszowi". Ten związek przetrwał jednak kilka miesięcy. W 2018 r. Marcelina Zawadzka podczas rozmowy w "Pytaniu na śniadanie" na temat tego, jak przetrwać rozstanie, powiedziała, że jest szczęśliwą singielką.

Później Marcelina związała się z Rafałem Jonkiszem. O związku modelki i Mistera Polski nie było jednak wiadomo zbyt wiele. Para spędziła razem święta Bożego Narodzenia i urodziny modelki. Po kilku miesiącach rozstali się. - Ja nie mówię o swoim życiu prywatnym, bo czasem mnie to przerasta. Zaczyna się związek, człowiek z kimś się spotyka i myśli idealistycznie o danej relacji. Jednak nigdy nie wiemy, co nas spotka w życiu. (...) Staram się o tym nie mówić, aby nie stawiać kogoś w niefajnej sytuacji. Najlepiej powiedzieć, że związki kończą się przyjaźnią, a bywa różnie. Teraz z Rafałem lubimy się, ale nie jesteśmy razem - mówiła Pomponikowi.

Problemy prawne byłej miss

Aktualnie Zawadzka ma na głowie przede wszystkim problemy prawne. Kilka miesięcy temu usłyszała trzy zarzuty w sprawie związanej z tzw. karuzelą vatowską: uszczuplenie podatku, przyjęcie i rozliczenie faktur oraz pranie brudnych pieniędzy. Marcelinie Zawadzkiej grozi do 8 lat więzienia.

Ostatnio modelka wyjechała niedawno na wakacje do Meksyku, czym pochwaliła się na Instagramie. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Kaliszu przyznała, że wyjazd Zawadzkiej był możliwy, ponieważ sąd nie ustanowił wobec niej środków zapobiegawczych w tym właśnie nie zabronił jej wyjeżdżać z kraju. - W sprawie tej oskarżonej nie ma zastosowanych żadnych środków zapobiegawczych - powiedziała rzeczniczka.

