"Bogini". Dobrosz-Oracz zachwyciła odważną kreacją

Justyna Dobrosz-Oracz jest dziennikarką, prezenterką i korespondentką sejmową. W latach 2010-2016 pracowała w "Wiadomościach" TVP1. Potem przeszła do "Gazety Wyborczej", gdzie spędziła kolejnych osiem lat. Natomiast ostatnio zasiliła szeregi redakcji TVP Info .

Justyna Dobrosz-Oracz wybrała się do USA na wesele kuzynki. W sieci zamieściła zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się w typowo amerykańskim stylu i wyglądał jak z bajki. Wszystko zaplanowane zostało z dbałością o każdy detal, a miejsce zachwycało. "Po amerykańsku", "Na bogato" - zauważyli internauci w komentarzach.

Na ich tle wyróżniała się kreacja Justyny Dobrosz-Oracz. Dziennikarka zaprezentowała się w zaskakującej kreacji z dekoltem do pępka . Beżowa, lekko połyskująca góra zestawiona została z białym, plisowanym dołem. Srebra, błyszcząca klamra umieszczona na wysokości talii dodawała stylizacji jeszcze większej elegancji.

Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy możemy zobaczyć dziennikarkę w tej kreacji. Justyna Dobrosz-Oracz założyła identyczną sukienkę podczas marcowej gali na 1.edycji Nagrody Mariusza Waltera, marzec 2024. Jak widać, nie lubi odkładać raz założonych ubrań na dno szafy.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!