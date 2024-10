"Kiedyś zapowiadałyśmy z Krysią Loską koncert w Operze Leśnej. I tam Magda Mołek powiedziała do mnie: ‘Oj, pani Bogusiu, jak się pani syn Marek żenił, to wszystkie dziewczyny w Warszawie płakały’" - zdradziła niegdyś w rozmowie z Wirtualną Polską Bogumiła Wander. Nie każdy wie, czym zajmuje się ukochany syn prezenterki.

Marek Żołędziowski to owoc związku Bogumiły Wander z jej pierwszym mężem, Zbigniewem Żołędziowskim. Syn pary przyszedł na świat w 1973 r. Choć za sprawą swojej sławnej mamy wychowywał się w otoczeniu prawdziwej śmietanki polskiego show-biznesu, jako dorosły mężczyzna bardzo chroni swoje życie prywatne.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Gdy Bogumiła Wander poznała Krzysztofa Baranowskiego, oboje byli w związkach i musieli długo ukrywać się ze swoimi prawdziwymi uczuciami. W końcu postanowili dać sobie szansę, co zaowocowało płomiennym romansem.

Prezenterka nie ukrywała, że mąż doskonale wiedział o jej romansie z Krzysztofem Baranowskim. Bała się jednak, jak na to zareaguje jej syn. Po rozwodzie okazało się, że w pełni zaakceptował nową miłość matki.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!