Ponad 30 lat występowała w telewizji. "Odeszłam na własne życzenie"

Miała głos, o którym trudno było zapomnieć. Wyróżniała się również ogromnym profesjonalizmem, dzięki czemu szybko została doceniona zarówno przez osoby, z którymi współpracowała, jak i fanów. Chociaż od lat nie występowała przed kamerą, nie ukrywała, że była to jej ogromna pasja.

Jej przygoda w telewizji zaczęła się w latach 60. To właśnie wtedy dowiedziała się o konkursie na spikera w łódzkiej telewizji, na którym okazała się bezkonkurencyjna.

Nie wszyscy wiedzą, że zajmowała się również m.in. produkcją i realizacją programów telewizyjnych. Na swoim koncie miała także filmy dokumentalne: "Conrad Drzewiecki o sobie. To nie ja, to taniec" oraz "Andrzej Strumiłło. A-4 dziennik rysowany".

