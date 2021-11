Bogusław Linda wypoczywa na Zanzibarze. Przy okazji bierze udział w szczytnej akcji

Bogusław Linda należy do grona gwiazd, które raczej stronią od mediów społecznościowych. Aktor co jakiś czas wrzuca jedynie zdjęcia na Facebooka. Teraz wyjątkowo pochwalił się urlopem na rajskim Zanzibarze. Przy okazji wypoczynku wziął również udział w akcji, by pomóc dzieciom z tego kraju.