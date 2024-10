Wygrała "Projekt Lady". Teraz poślubiła ukochaną

W wielu krajach osoby homoseksualne mogą zawierać związki małżeńskie. Niestety w Polsce, nie są one ważne. Roksana Gac nie ukrywała jednak, że mimo wszystko wspólnie z ukochaną zamierzają zalegalizować swój związek.

Uczestniczka "Projektu Lady" podkreśliła, że na tym plany się nie kończą. "Za rok chcemy kupić dom. Mam nadzieję, że się uda, bo "30" na karku. Chciałybyśmy zostać mamami, ale zobaczymy, co czas pokaże" - czytamy.

