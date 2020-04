Bohaterowie są wśród nas. Wystarczy spojrzeć w ich zmęczone oczy i podziękować

Chcielibyśmy stworzyć jednak taką akcję, by słowa wdzięczności, płynące z serc ludzi pełnych strachu i obaw przed koronawirusem, z ust ludzi zarażonych, wyleczonych, ale i wdzięcznych za walkę o życie najbliższych im osób, połączyły się w jeden silny przekaz #dziekujebohaterom .

To właśnie tym herosom, zwykłym niezwykłym, którzy bohaterami wprawdzie nie stali się z dnia na dzień (bo bez błysku fleszy i świateł kamer byli nimi od zawsze, tyle tylko, że tego nie dostrzegaliśmy), chcemy poświęcić akcję WP Pilot i Wirtualnej Polski – #dziekujebohaterom. Wsparcie ich sprzętem to jedno, jednak wsparcie wyrażone solidarnością z nimi i podziękowaniami – to równie ważny aspekt.