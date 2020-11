Boją się zajść w ciążę. "Nie będę znów oglądać białej trumny"

22 października to data, którą kobiety zapamiętają na długo. Trybunał Konstytucyjny uznał, że aborcja ze względu na ciężkie wady genetyczne nie jest zgodna z konstytucją. Ta decyzja już teraz przełożyła się na inne decyzje. Te życiowe. Kobiety boją się zajść w ciążę. - Już jedno dziecko mi umarło, bo nie wykryli wady w ciąży. Nie będę znów oglądać białej trumny – mówi w rozmowie z WP Kobieta 24-letnia Natalia.

Jak przyznaje psychoterapeutka Olga Paszkowska, po decyzji Trybunału kobiety, które przychodzą do jej gabinetu, dużo mówią też o strachu. - O lęku przed zajściem w ciąże, jeśli będą zmuszane do rodzenia śmiertelnie chorych dzieci. Problem dotyczy nie tylko kobiet, które dopiero planują zajście w ciążę, ale tez tych, które już mają dzieci – przyznaje w rozmowie z nami Paszkowska.

Czy z tym lękiem można sobie poradzić? - Ale jak, skoro problem jest rzeczywisty, a w takiej sytuacji może znaleźć się każda z nas. I to jest fakt. Obawiam się, że konsekwencje mogą być takie, że niektóre rodziny nie zdecydują się na potomstwo, a te, które podejmą ryzyko, okupią to dużym stresem i lękiem. Jak to wpłynie na depresje poporodowe, depresje w ogóle czy nerwice? Mam nadzieję, że życie jednak takiego scenariusza nam nie pokaże. W przeciwnym razie decyzja o zajściu w ciąże nabierze bardziej skomplikowanego, dramatycznego wymiaru. Będzie wiązała się z ryzykiem... utarty dotychczasowego życia, zdrowia, marzeń, narażenia się na niewyobrażalny ból, cierpienie i traumę – stwierdza psychoterapeutka.

"Dostałam martwego syna na ręce"

O traumatycznych przeżyciach opowiedziała nam Natalia. A te towarzyszą jej każdego dnia, od dwóch lat. Choć jej ciąża przebiegała bez zarzutów, tuż po porodzie okazało się, że dziecko jest w stanie krytycznym. 24-latka miała nieplanowaną cesarkę ze względu na to, że tętno synka spadło. Tuż po porodzie dziecko szybko zostało zabrane na badania.

Jak mówi kobieta, prawie wcale nie widziała nowo narodzonego syna. Nikt nie chciał jej nic powiedzieć, dopiero po jakimś czasie neonatolog poinformował kobietę, że stan dziecka jest krytyczny. Synka przewieziono do innego szpitala. Natalia została w tym, w którym urodziła. Nie mogą jechać z dzieckiem. Kobieta mówi, że ojciec dziecka początkowo nie mógł przy nim być, bo para nie jest małżeństwem. Dopiero po podpisaniu przez matkę kilku oświadczeń się udało.

"Większość tych dzieci jest porzucona". Ginekolog mówi o losie nieuleczalnie chorych noworodków

- Wypisałam się na żądanie ze szpitala, dwa dni po porodzie. Początkowo nie chcieli mnie wypuścić, bo było zagrożenie życia. Dostaliśmy telefon ze szpitala, że mamy przyjechać do syna na stwierdzenie zgonu. Z uśmiechem na ustach lekarz poinformował o śmierci dziecka. Godzinę odłączali syna od aparatury, czekałam na korytarzu, zwijałam się z bólu po cesarce. Po czym dostałam martwego syna na ręce. Żadnej pomocy nie otrzymałam – ani od psychologa, ani od lekarzy – opowiada kobieta w rozmowie z nami.

Teraz Natalia boi się zajść w ciążę. - Chciałabym, ale jeśli się okaże, że dziecko jest chore to zdecydowałabym się na aborcję. Nie wyobrażam sobie znów oglądać białej trumny, rozpoznawać ciała w kostnicy, tłumaczyć się księdzu podczas pochówku, czy jestem z partnerem małżeństwem, a takie pytania padały. Wsparcie w naszym kraju jest zerowe – mówi Natalia. I dodaje, że gdy dowiedziała się o decyzji TK o zaostrzeniu prawa aborcyjnego to na usta cisnęły się jej tylko przekleństwa. A przecież chciała mieć jeszcze dzieci.

Psychoterapeutka nie ma wątpliwości. Jeśli kobieta będzie zmuszana wbrew swojej woli do urodzenia martwego dziecka, doświadczy traumy. - To będzie bagaż, głęboka rana, który może zaważyć na reszcie jej życia. Dla niektórych to może być ciężar nie do udźwignięcia, który może skutkować załamaniem nerwowym, depresją, ale tez rezygnacją z dalszych starań o dziecko. – mówi Paszkowska.

To byłby zbyt odważny krok

Kasia ma 30 lat i jest mamą dwójki zdrowych dzieci. Trzecie chciałby mieć, ale ze względu na swoje zdrowie i decyzję TK nie zdecyduje się. To byłby zbyt odważny krok. Jest po dwóch cesarskich cięciach. Po drugim zabiegu ma objawy endometriozy. - Istnieje ryzyko osadzenia się łożyska w bliznach, fakt, że moja macica po prostu pęknie podczas potencjalnej trzeciej ciąży, bo jest bardzo naruszona przez te operacje. Są kobiety, które przeszły i cztery cesarki i żyją. Ja jednak nie zamierzam tego sprawdzać i ryzykować swoim życiem i zdrowiem, dlatego nie planuję kolejnych ciąż – mówi Kasia w rozmowie z WP Kobieta.

Według niej antykoncepcja nie daje 100 procent pewności. - Kiedy zajdę w ciążę z wadami letalnymi, usunę bez mrugnięcia okiem - moje dzieci potrzebują zdrowej, silnej matki. Rozważam terminację nawet "zdrowej" ciąży, ze względu na ryzyko dla mnie. Decyzja TK tylko mnie w tym utwierdziła – dodaje.

Kasia martwi się też o to, że nie skończy się na zaostrzeniu prawa aborcyjnego. - Boję się, że z antykoncepcją będzie problem, że z ochroną życia matki też. A gwałty? Ogromna ich liczba nie jest zgłaszana, są lekceważone. A gwałty małżeńskie? Z nich też są dzieci. A takich zwłaszcza się nie zgłasza – martwi się 30-latka. I dodaje: "jak my nie zabezpieczmy praw do legalnej aborcji teraz, to nie wiem, w jakim świecie będę wychowywać córkę".

Ten aspekt zastanawia też psychoterapeutkę. - Czy chcemy ryzykować tym, aby te dzieci, które już są na świecie miały straumatyzowane mamy, które być może latami będą dochodziły do siebie po tak trudnych przeżyciach, na które nie były gotowe, na które same by się nie zdecydowały? Każda sytuacja, w której człowiek jest do czegoś zmuszany jest przemocowa, nadużywająca, przekraczająca i zostawia bolesne rany. Wywołując w społeczeństwie bunt, złość, smutek, niezgodę, a czasem agresję – mówi psychoterapeutka Olga Paszkowska.

"Będzie jak bozia chce"

Podobne obawy ma Paulina. Jest mamą trójki dzieci. Pierwsze dziecko urodziło się z zespołem Downa. Dziś jej syn ma 10 lat. Ta ciąża przebiegała książkowo, jednak dziecko urodziło się z wadą genetyczną. Lekarze nie poinformowali kobiety, że może tak się stać. Synek pani Pauliny ma też źle rozwinięte rączki – przedramiona są krótsze, nie wykształciły się też wszystkie palce w dłoniach. Gdy była w ciąży podczas USG nikt tego nie zauważył, po porodzie lekarze oglądający zapis USG zobaczyli na nim wszelkie wady. Do dziś pamięta to, co powiedział jej lekarz podczas jednego z badań w okresie ciąży. "Będzie jak bozia chce" – stwierdził. Być może wiedział, ale nie poinformował – tak teraz przypuszcza Paulina.

Na kolejne dzieci zdecydowała się dopiero po 4 latach. Też dlatego, żeby jej syn miał rodzeństwo i w razie śmierci rodziców nie został sam. - W drugiej i trzeciej ciąży robiłam amniopunkcje, która informuje o ewentualnych wadach w DNA płodu. Na szczęście dzieci urodziły się zdrowe. Czwartego dziecka nie planuję i nie planowałam. Ale i tak bym się bała. Że mi nawet tego pieprzonego badania (aminopunkcji – przypis red.) nie zrobią, a co dopiero aborcji – mówi kobieta. Przyznaje, że dziś martwi się też o swoje córki. Bo zostaną pozbawione wyboru.

"Żyjemy jak na bombie"

Emilia wychowuje sama niepełnosprawną córkę. Z partnerem rozstała się już w ciąży. - Urodziłam córkę w wieku 28 lat. W 7. miesiącu ciąży dowiedziałam się ze córka choruje na wodonercze obustronne. Dzięki badaniom miała szanse na przeżycie, gdybym ich nie miała, zmarłaby po czterech miesiącach – wspomina kobieta. Miała szczęście, bo jak sama mówi, trafiła na świetnych lekarzy, córka cały czas jest pod ich kontrolą. Mogła też liczyć na pomoc rodziców, która okazała się bezcenna.

- Przez pierwsze pół roku życia córki cały czas byliśmy w szpitalu. Córka przeszła operację, usunęli jej kawałek chorego moczowodu. Dostała orzeczenie o niepełnoprawności.

Gdy dziecko dorastało, inne choroby dawały o sobie znać. - Kiedy miała 7 miesięcy, zaczęła przechylać głowę na prawa stronę, powłóczyć nóżką. Zaczęliśmy rehabilitację i były efekty. Gdy córka miała 4 lata, przedszkolanki zwróciły uwagę na to, że dziecko ma problem z prawą rączką: nie może utrzymać kredki, nie rysuje. Okazało się, że córka cierpi jeszcze na porażenie prawostronne. Później doszła astma. Orzeczenie o niepełnosprawności zostało cofnięte. NFZ uzdrowił mi dziecko! Żyjemy jak na bombie – mówi z rozżaleniem kobieta.

Emilia, po tym co przeszła i po decyzji o zaostrzeniu aborcji już wie, że nie zdecyduje się na kolejne dziecko. Choć bardzo by chciała, wie, że dzieci już nie będzie mieć. - Miałabym znowu zostać sama i to z dzieckiem chorym? Nie, dziękuje. Ja nie jestem za aborcją, ale wolnym wyborem. Wychowywanie dziecka chorego jest cholernie trudne. Nie ma pomocy od kraju. Ten, co uchwała ustawy powinien najpierw zobaczyć, jak żyje się z niepełnosprawnością dziecka – stwierdza.

Olga Paszkowska nie ma wątpliwości, że kiedy kobieta rodzi niepełnosprawne dziecko, zmienia się cały jej świat, choruje wraz z dzieckiem cała rodzina.

- Mężczyźni też będą doświadczać lęku. Lęku przed cierpieniem własnym, dziecka, swoich partnerek czy żon. Niestety, ale statystki mówią, ze małżeństwa, w których urodziły się chore dzieci, częściej się rozpadają, mężczyźni odchodzą. To przeważnie kobieta zostaje sama z dzieckiem, z bólem, ze wszystkimi konsekwencjami i problemami finansowymi. Być może zaostrzenie tego prawa sprawi, że mężczyźni rzadziej będą się decydować na zakładanie rodziny – mówi psychoterapeutka.

Olga Paszkowska na co dzień pracuje psychoterapeutycznie z klientkami, które były teraz na etapie planowania macierzyństwa. I już obserwuje ten ruch "w tył", wycofanie, lęk, niepewność. - Jest w nich gniew i rozpacz, strach. Towarzysze im w tych trudnych emocjach. Współczuję. Mam świadomość, ze niektóre kobiety mają w sobie pewność, że i tak urodziłyby dziecko, bez względu na diagnozę. Im również będę towarzyszyć w trudzie, wspierając całym sercem. Mam jednak cały czas nadzieję, że ta najtrudniejsza decyzja w życiu będzie należała wyłącznie do nas. Do każdej z nas – kończy psychoterapeutka.