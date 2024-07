Bojarska-Ferenc oceniła kondycję Andrzeja Dudy. "Kiedyś był jak pączek"

Prezydent Andrzej Duda przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie wziął udział w szczycie NATO. Podczas swojego pobytu w Waszyngtonie polityk postanowił zadbać o swoją kondycję fizyczną. Do sieci wyciekły zdjęcia, na których widać jak 52-latek intensywnie ćwiczy na siłowni.

Nie od dziś wiadomo, że prezydent Andrzej Duda chętnie oddaje się zimowym sportom, zwłaszcza jeździe na nartach. Jak się okazuje, od pewnego czasu polityk regularnie ćwiczy, a także przeszedł na specjalną dietę. "Super Express" poinformował, że 52-latek biega i to aż 5 razy w tygodniu.

