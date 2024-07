Ma 63 lata. Mówi o seksie w wieku dojrzałym

W rozmowie z Plejadą, Bojarska-Ferenc poruszyła również kwestię podejścia Polaków do seksualności. Jak podkreśliła, jest dużo do poprawy. 63-latka znana jest z tego, że nie boi się podejmować trudnych tematów czy przełamywać tabu.

- Ludzie w Polsce, nie wiadomo dlaczego, mówią o różnych rzeczach, a o rzeczy tak ważnej, jaką jest seks, jaką jest intymność — niestety nie mówią. Udają, że dzieci bocian przynosi - skomentowała. Zaapelowała do wszystkich Polaków.

Zauważyła jednak, że w ostatnim czasie sporo się zmieniło. Nie oznacza to jednak, że można osiąść na laurach.

"Do dzisiaj słowo wibrator jest tabu, ale z drugiej strony można go kupić w normalnych sklepach" - podsumowała.

