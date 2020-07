Bon turystyczny: kiedy zacznie działać? Ważne terminy

Bon turystyczny ma wesprzeć polskie rodziny i podnieść branżę turystyczną po pandemii koronawirusa. Ustawę o Polskim Bonie Turystycznym prezydent Andrzej Duda podpisał 17 lipca. Rodzice skorzystają z ulgi na wakacje w sierpniu. ZUS przygotował system informatyczny, by program mógł być realizowany. Wszystko jest już gotowe i rejestracja ruszy 31 lipca. Bon turystyczny dostaną rodzice dzieci do 18. roku życia. Składając wniosek w ZUS 31 lipca, już następnego dnia otrzymamy potwierdzenie o przyznaniu bonu turystycznego i będziemy mogli korzystać z 500 zł, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych 1000 zł. Bon dostanie każde dziecko, które jest objęte świadczeniem 500 plus. Co ważne, bony dostaną także rodzice, którzy mieszkają za granicą, a ich dzieci w Polsce.