Botki na słupku odchodzą do lamusa. Teraz rządzą sztyblety w stylu Kożuchowskiej

Choć na czerwonym dywanie, podczas spotkań z fanami czy na planach programów telewizyjnych gwiazdy najczęściej można zobaczyć w butach na obcasie, to poza oficjalnymi wyjściami zdecydowanie preferują wygodniejsze modele. Szczególnie w okresie przejściowym, kiedy priorytetem stają się komfort i funkcjonalność.

Sztyblety to ponadczasowy symbol wygody, który jednocześnie zapewnia znacznie bardziej elegancki wygląd niż na przykład sznurowane traperki. Czarne sztyblety, takie jak te noszone przez Małgorzatę Kożuchowską, można łączyć nie tylko ze spodniami , ale także z lekkimi sukienkami czy zwiewnymi spódnicami, które już niedługo wyjmiemy z garderoby.

Jeansy, sweter oversize i dłuższa kurtka z kapturem wykończonym futerkiem to zestaw, który sam w sobie wygląda modnie. Jasne sztyblety na platformie tylko podkreślają streetstyle'owy charakter outfitu gwiazdy. Jak wam się podoba w takiej wersji?

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!