Braki kadrowe w domach pomocy społecznej. "Problem był od dawna"

Ryzyko pojawienia się koronawirusa jest szczególnie niebezpieczne w miejscach, gdzie na co dzień mieszkają seniorzy. Dyrektorzy niektórych domów pomocy społecznej już na samym początku pojawienia się wirusa w Polsce zdecydowali się wprowadzić zakaz odwiedzin. Jednak to na niewiele się zdało, ponieważ aby skutecznie walczyć z pandemią trzeba mieć odpowiednią ilość środków ochrony osobistej oraz komplet pracowników, którzy będą opiekować się starcami.

Ponadto, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii pracownicy, którzy byli zatrudnieni jednocześnie w dwóch placówkach zostali zmuszeni do wybrania jednej z nich. - To automatycznie sprawiło, że w drugiej zabrakło rąk do pracy - zauważa Maria Kamińska. - Dodatkowo, jeśli ktoś stracił drugie źródło utrzymania, to często wolał przejść na zasiłek wychowawczy, niż narażać swoje zdrowie i niewiele z tego mieć - dopowiada.