Braletki dla dużych piersi? Tak, to możliwe! Piękne modele

Nie ma piękniejszych staników od braletek. Koronkowe, delikatne, zmysłowe dają duży komfort noszenia i dodają pewności siebie. Są tak piękne, że od jakiegoś czasu wymykają się spod ubrania i subtelnie wychylają się spod koszuli, t-shirtu czy swetra. I wcale nie jest to uważane za wpadkę. Wręcz przeciwnie, stało się to jednym z trendów. Nic więc dziwnego, że braletki chcą nosić wszystkie kobiety, nie tylko te, z miseczką B. W odpowiedzi na tę potrzebę producenci biustonoszy oferują braletki w szerokiej gamie rozmiarów. Jest to pewna nowość, bo jeszcze do niedawna z uroków braletek mogły korzystać jedynie posiadaczki niewielkich biustów. Jednak, czy stanik, który z założenia ma spełniać przede wszystkim funkcje estetyczne, poradzi sobie z potrzebami dużych piersi? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna.