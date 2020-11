Brat Antoniego Pawlickiego skrytykował go. "Stanął po stronie lewackich niszczycieli życia, tradycji i patriotyzmu"

Antoni Pawlicki nie wytrzymał, po tym, co zobaczył na jednej z warszawskich ulic. Postanowił zatrzymać auto oklejone hasłami antyaborcyjnymi. Na nagraniu widać, blokuje furgonetkę należącą do Fundacji Pro-Life Prawo do Życia. Stwierdził, że z samochodu słychać "szatańskie teorie".