Britney Spears udekorowała dom na święta. Gwiazda korzysta z życia

Życie w blasku fleszy

Britney Spears to niekwestionowana gwiazda znana na całym świecie. Zadebiutowała singlem "Baby one more time", który otworzył jej drzwi do ogromnej kariery, która momentalnie wystrzeliła i odbiła się na zdrowiu psychicznym młodej artystki. W 2007 roku Spears trafiła do szpitala psychiatrycznego, a media żywiły się jej problemami.