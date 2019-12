WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 2 poradnik kupującegomoda damska Sylwia Ścibak 1 godzinę temu Brogsy dla pań – męski sznyt w damskiej szafie Brogsy to nie fason, a rodzaj ażurowego zdobienia. Upowszechniły się w modzie męskiej i są stylowym dodatkiem do eleganckich strojów. Co ciekawe, pojawiają się także w damskiej garderobie. Jak panie mogą je stylizować? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Brogsy damskie mogą przybierać formę wiązanych półbutów (iStock.com, Fot: Yurii Stasyshyn) Krótka historia brogsów Historia dziurkowanego zdobienia jest dość długa i zaczyna się w Irlandii oraz Szkocji. Jak się można domyślić, początkowo było to obuwie pełniące praktyczne funkcje, przeznaczone dla rolników, którzy mieli częsty kontakt z podmokłymi terenami. Dziurki w wierzchniej warstwie butów miały lepiej odprowadzać wodę i przyspieszać ich schnięcie. Pierwsze modele pozbawione były języka, a wiązano je skórzanymi rzemieniami powyżej kostek, co miało uchronić przed utknięciem w błocie. Później brogsy przypadły do gustu także arystokracji, co sprawiło, że zyskały status stylowego atrybutu eleganckiego mężczyzny obowiązującego aż do dziś. Męskie brogsy przybierają formę każdego typu obuwia wizytowego. Mogą być noszone zarówno do zestawów koordynowanych z jeansami i koszulą, jak i garniturów w dziennych, w luźniejszych wydaniach. Jak się prezentują w wersji damskiej? Mogą być sztybletami na jesień i zimę, eleganckimi wiązanymi workerami, botkami na obcasie czy nawet lordsami i oksfordami przeznaczonymi na sezon wiosenno-letni. Brogsy dla pań – jak nosić? Damskie brogsy – niezależnie od fasonu – mają charakterystyczny, męski styl, dlatego najlepiej się prezentują w zestawieniach komponowanych "po męsku". Lordsy lub wiązane oksfordy to świetny zamiennik klasycznych biznesowych szpilek, więc będą dobrym dodatkiem do codziennego czarnego garnituru, składającego się z luźnych spodni w kant oraz marynarki. Do całości pasuje klasyczna biała koszula oraz prosty płaszcz w neutralnym kolorze. W podobny sposób można dopasować brogsy na obcasie z podwyższoną cholewą. Delikatnie lakierowana czerń sprawdzi się najlepiej. Brogsy z powodzeniem dopasujemy także do zwyczajnych jeansów oraz zimowego swetra. Będą też uzupełnieniem rockowej stylizacji z obcisłymi spodniami imitującymi skórę, czarnym kożuchem oraz swetrem z golfem. W tych wariantach najlepiej sprawdzą się wiązane workery z lekko zaokrąglonym noskiem albo stylowe martensy z krótką cholewą i grubą podeszwą. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne