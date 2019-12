WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Legendarne trampki Converse. Dla wielbicieli sportowego stylu Trampki marki Converse z charakterystyczną gumową podeszwą zna chyba każdy miłośnik mody ulicznej. Wywarły tak wielki wpływ na branżę, że do dziś są inspiracją dla wielu innych przedsiębiorstw, które produkują trampki na wzór amerykańskich oryginałów. Sprawdź, w czym tkwi sekret marki Converse. Trampki Converse mają długą historię (unsplash.com, Fot: Thuan Pham) Krótka historia marki Converse Historia trampek z gumową podeszwą zaczyna się Stanach Zjednoczonych w 1908 roku, kiedy to Marquis Mills Converse rozpoczyna swoją działalność w branży wulkanizacyjnej i zakłada Converse Rubber Corporation. Nikt wtedy nie przypuszczał, że z małej firmy produkującej kalosze i buty na gumowej podeszwie dla sportowców powstanie światowej sławy przedsiębiorstwo, które wywrze ogromny wpływ na branżę modową. Dzisiaj każdy może nosić sławne Conversy. Podobnie jak inne popularne obuwie sportowe – New Balance czy Nike – mają uniseksowy styl, więc są dostępne zarówno dla pań, jak i dla panów. Wielki bum na trampki Converse nastąpił jednak 20 lat później, wraz z nawiązaniem współpracy z koszykarzem Chuckiem Taylorem, który potrzebował wygodnych butów do uprawiania swojej dyscypliny sportowej. Było to najlepsze marketingowe posunięcie. Na rynku pojawił się sztandarowy model marki – All Star – który charakteryzował się podwyższoną cholewą zakrywającą kostkę. Od tamtej pory firma rozszerzyła swoją działalność i stała się ważnym graczem na obuwniczym rynku. Wygodne trampki na gumowej, antypoślizgowej podeszwie pokochali koszykarze i tenisiści, później także żołnierze, członkowie studenckich grup sportowych oraz streetwearowe subkultury. Jak nosić trampki Converse? Sławne All Stary za kostkę to niejedyny fason sygnowany marką Converse. Dzisiaj w sklepach dostaniemy lekkie modele z niską cholewą, na grubej lub cienkiej podeszwie, we wszystkich kolorach tęczy. Każdy wielbiciel luźnego stylu, nie tylko sportowego lub ulicznego, może wybrać fason idealny dla siebie. Niektóre egzemplarze mają uniwersalny charakter i świetnie się dopasują do większości codziennych stylizacji. Na pewno warto zwrócić uwagę na białe modele nisko zabudowane, które powrócą w wielkim stylu już w przyszłym, wiosenno-letnim sezonie. Będą odpowiednie zarówno do zwyczajnych jeansów, jak i do zwiewnych sukienek. Wielbicielki bardziej wyrazistego stylu mogą zdecydować się na trampki za kostkę w czarnym albo czerwonym kolorze w połączeniu z luźnymi joggerami bądź spodniami imitującymi skórę. Do tego warto dołączyć bluzę sportową oraz czarny kożuch lub pilotkę. Całość świetnie zgra się z miejskim plecakiem.