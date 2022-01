Broszura o wychowaniu trafiła do szkół. Pedagog opublikował zatrważające cytaty

"Pewnego razu uznał za stosowne mój nauczyciel (...) poczęstować mnie paskiem skórzanym po twarzy na dowód, żem się nienależycie zachował (...). Ból wypędził mnie iście stamtąd, a chociaż do domu rodzicielskiego zaledwie paręset było kroków, zanim dobiegłem, twarz mi opuchła (...). Gdym jednak, łkając, skargę mą ojcu przedłożył, krótką dostałem odprawę: iż jeślim nie zasłużył teraz, to zasłużyłem innym razem. Kazano mi iść na powrót do szkoły" - czytamy we fragmencie udostępnionym przez Sawickiego.