Brutalnie zamordował siostrę. Chłopak dopuścił się tzw. zabójstwa honorowego

Zabójstwa honorowe to brutalna praktyka, której dopuszczają się mężczyźni przekonani, że muszą zamordować kobietę należącą do ich rodziny, która w ich opinii dopuściła się nieodpowiednich czynów. Powodem może być ciąża, zdrada, związek homoseksualny, a nawet i niewłaściwy ubiór. Według ONZ co roku ich ofiarą pada co najmniej 5 tys. kobiet.