Brytyjka urodziła ponadprzeciętnego noworodka. Będąc w ciąży niczego nie podejrzewała

Zagrys jest wyjątkowy, ale i tak daleko mu do pobicia rekordu Wielkiej Brytanii. Od 2013 roku należy on do Josepha Kinga z Gloucester George'a. Dziecko urodziło się z wagą 7,02 kg. Z kolei w Polsce najcięższym dotąd noworodkiem była Maja, która w momencie narodzin ważyła 6,68 kg. To sporo, biorąc pod uwagę, że przeciętna waga noworodka oscyluje wokół 2,8-3 kg.