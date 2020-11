Rosja: urodziła w garażu. Noworodek w zamrażarce

Anastazja zaszła w ciążę z 16-latkiem

Ojcem dziecka Anastazji okazał się 16-latek z Nowosybirska o imieniu Valery. Para poznała się przez internet. To dziewczyna zdecydowała się zaczepić starszego o dwa lata chłopaka na jednym z portali społecznościowych. Związek trwał przez kilka miesięcy. Początkowo opierał się głównie na spacerach i pocałunkach, jednak w końcu między nastolatkami zaczęło dochodzić również do zbliżeń. Para rozstała się ze sobą po kilku miesiącach, a Valery związał się z nową dziewczyną. O tym, że Anastazja była w ciąży dowiedział się już od policji.

Dziewczyna była wzorową uczennicą

Poród w garażu

14-latka ukrywała swoją ciążę. Poród rozpoczął się przedwcześnie, między siódmym a ósmym miesiącem. Anastazja urodziła bez niczyjej pomocy, a dziecko ukryła w zamrażarce. Nie wiadomo, na którym etapie zmarło. Valery, ojciec noworodka , stwierdził, że Anastazja nie byłaby zdolna do tego, by zabić dziecko. Jest przekonany, że urodziło się ono martwe.

Do odkrycia ciała noworodka doszło, gdy na miejsce przyjechało pogotowie. Jęki Anastazji zaalarmowały jej matkę. Kobieta była przekonana, że chodzi o zapalenie wyrostka robaczkowego. Anastazja przyznała się ratownikom do tego, że jest tuż po porodzie. Dziewczyna na razie nie usłyszała zarzutów. Nie zostaną one postawione, dopóki nie uda się ustalić, czy dziecko żyło w chwili, gdy Anastazja wkładała je do zamrażarki.