Brytyjska pisarka ma raka mózgu. "Można poczuć się bardzo samotnie"

Sophie Kinsella została zdiagnozowana jeszcze w 2022 roku, jednak jak zaznaczyła w swoim wpisie w mediach społecznościowych, "chciała, aby jej dzieci przyzwyczaiły się do nowej rzeczywistości" zanim o swojej chorobie powie publicznie. Pisarka zaznaczyła też, że jest pod opieką specjalistów i przechodzi chemio i radioterapię.

Autorka "Wyznania zakupoholiczki" oznajmiła, że czuje się dobrze, jednak często towarzyszy jej zmęczenie oraz zaniki pamięci. Podziękowała też swojej rodzinie, przyjaciołom oraz grupie lekarzy i pielęgniarek, którzy się nią opiekowali. Dodała również, że jest wdzięczna czytelnikom za ciepłe przyjęcie jej ostatniej książki, co bardzo podniosło ją na duchu w trudnych chwilach.

Sophie Kinsella to brytyjska pisarka, której międzynarodową sławę przyniosła książka "Wyznania zakupoholiczki". Jej książki osiągnęły łączny nakład przekraczający 45 milionów egzemplarzy i zostały sprzedane w ponad 60 krajach na całym świecie, a ich tłumaczenia są dostępne w ponad 40 językach. Prywatnie jest żoną oraz matką pięciorga dzieci.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!