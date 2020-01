WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

oprac. Klaudia Stabach 46 min. temu Brytyjskie media nie miały litości. Porównano archiwalne nagłówki na temat Kate i Meghan Meghan Markle nigdy nie była ulubienicą królowej Elżbiety ani brytyjskich dziennikarzy. Odkąd aktorka weszła do rodziny królewskiej w wielu redakcjach powstawały artykuły krytykujące nową księżną. Teraz okazało się, że za podobne zachowania Kate Middleton zbierała pochwały. Kate jest ulubienicą wielu Brytyjczyków (Getty Images) Decyzja Meghan i Harrego o wystąpieniu z rodziny królewskiej niewątpliwie zaskoczyła nie tylko królową, ale również media i internautów na całym świecie. Wiele osób próbuje dostrzec drugie dno ich decyzji i doszukuje się powodów. Niewątpliwie przyczynić mogły się do tego brytyjskie redakcje, które od samego początku spoglądały na Meghan nieprzychylnym okiem. Portal BuzzFeed News zrobił przegląd archiwalnych artykułów na temat Meghan Makle i Kate Middleton. Okazało się, że często księżne były opisywane w podobnym kontekście, jednak ocena ich była diametralnie różna. To, za co Kate była pochwalona, Meghan skwitowano ostrą krytyką. Zabawnym przykładem, ale doskonale obrazującym stronniczość autorów jest temat awokado. Kilka lat temu, gdy księżna Kate była w ciąży i doskwierały jej częste mdłości, książę William podarował jej awokado. Portal "Express" opublikował wzmiankę na ten temat podkreślając miły gest księcia i tym samym pokazując, jakim jest troskliwym mężem. Jakieś czas później w tym samym portalu pojawił się artykuł o Meghan zajadającej się awokado. Księżnej Sussex zarzucono, że sięga po owoc, który znacząco przyczynia się do dewastacji środowiska. Kolejny przykładem jest opisanie przez Daily Mail zdjęć, na których Kate i Meghan trzymają się za ciążowy brzuch. W przypadku Kate określono gest jako za naturalny i oczywisty, a Meghan zarzucono, że trzymając się za brzuch przed fotoreporterami chciała podkreślić swoją dumę i wyższość nad innymi kobietami, które nie spodziewają się królewskiego dziecka tak, jak ona. Meghan i Harry zostali również skrytykowani za to, że nie spędzili ostatniego Bożego Narodzenia razem z pozostałymi członkami rodziny królewskiej. Tymczasem zaledwie cztery lata temu taką samą decyzję podjęli Kate i William. Jednak w ich przypadku portal Daily Mail okazał zdecydowanie więcej wyrozumiałości.