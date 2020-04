Bucket hat, czyli hit sezonu. Postaw na jeden z największych trendów, a nie pożałujesz

Jeśli szukasz niezwykle modnego dodatku do wiosenno-letnich stylizacji, wybierz bucket hat. Ten na pierwszy rzut oka niepozorny kapelusz, podbił serca wielbicielkom nowinek ze świata mody. To kolejny przykład powrotu do dawnych dekad, ponieważ bucket hat gościł na głowach w latach 90. XX wieku. Modna na vintage nigdy nie przeminie, dlatego też postaw na ten odświeżony trend.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Bucket hat to powrót do wczesnych lat 90. minionego wieku. (Getty Images)