Bujne storczyki po przekwitnięciu. Jest na to prosty sposób

Storczyki to idealne rośliny do dekoracji wnętrz. Szczególnie pięknie wyglądaj, gdy wypuszczą swoje kwiaty. Dlatego ich właściciele chcą, aby ten okres w rozwoju rośliny trwał jak najdłużej. Na szczęście są sposoby na to, aby storczyk ponownie obsypał się kwiatami, nawet po przekwitnięciu.