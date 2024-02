Burzliwe małżeństwo Wałęsów. "On mnie nigdy nie kochał"

Sam Wałęsa po tym, gdy żona zaczęła wprost mówić o ich związku, nie hamował się w rozmowach z mediami. "Byłem wychowany w duchu 'nie mów nikomu, co się dzieje w domu' (...). A ona wyniosła. Dlatego u mnie straciła. Nadal się szanujemy, ale to już nie jest moje dawne małżeństwo" - wyznał w rozmowie z Cezarym Łazarewiczem i Andrzejem Boberem.

Danuta Wałęsa podkreśla, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Dała mężowi przestrzeń do działalności politycznej, biorąc na swoje barki cały dom. Robiła też wszystko, aby uratować małżeństwo.

