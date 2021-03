Syn Wałęsów o rodzicach. "W moim domu rodzinnym rządzi mama"

– W moim domu rodzinnym rządzi mama. I nie ma w tym żadnej sensacji. Tak jest w większości polskich domów – mówi w rozmowie z "Super Expressem" urodzony w 1972 r. potomek Wałęsów. – I kto mówi, że jest inaczej, to kłamie. To mama rządzi, a nie ojciec. Tak jest teraz i było zawsze – zaznacza Sławomir.

Kiedy pada pytania, skąd taka reakcja u matki, 49-letni Wałęsa odpowiada, że "najwidoczniej ojciec nie wyniósł śmieci albo nie obrał ziemniaków, albo nie zrobił czegoś innego, co mama chciała" – Do mojej mamy się mówi "tak", "proszę", "dziękuję". Ojciec fajne rzeczy mówił o naszej historii. No i mama mu przerwała. Pokazała, kto rządzi w domu – kwituje syn Danuty i Lecha Wałęsów.