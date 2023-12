Butelka Żywiec Zdrój ma przymocowaną nakrętkę? Nie odrywaj jej podczas otwierania!

Do tej pory, jeśli nakrętka trafiła do żółtego pojemnika osobno, to w sortowni przelatywała przez sito, trafiając do tak zwanej frakcji drobnej. Przez to nakrętka - w pełni nadająca się do recyklingu - nie była odzyskiwana, a cenny surowiec przepadał. Dzięki jej przymocowaniu na stałe do butelki, będzie ona miała szansę trafić do recyklingu wraz z całym opakowaniem. Odzyskany plastik będzie mogł następnie posłużyć do wytworzenia kolejnych przedmiotów, np. do produkcji butelek rPET. Właśnie dlatego kluczowe jest byśmy jako konsumenci nie odrywali przymocowanej do butelki nakrętki.