BUTY IDEALNE NA NOWY ROK SZKOLNY OD DEICHMANN

WIĄZANE

Najmodniejszymi i jednocześnie najczęściej wybieranymi butami do szkoły są ponadczasowe sneakersy. Wachlarz dostępnych modeli w sklepach Deichmann jest tak duży, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Dziewczynkom do gustu prawdopodobnie przypadną holograficzne i brokatowe wstawki dostępne w modelach marek adidas, Puma i Skechers. Dla nieco starszych, które kochają modę i podpatrują co noszą it-girls na Instagramie, w ofercie znajdują się najmodniejsze buty sportowe tej jesieni, czyli białe modele stylizowane na lata 90. Całkiem możliwe, że staną się dodatkową motywacją do chodzenia do szkoły.