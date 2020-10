Buty na jesień 2020. Kasia Tusk w jasnych kozakach z delikatnego zamszu

Buty na jesień 2020

Kozaki na jesień, które poleca blogerka są wykonane z zamszu. Mają jasny kolor i są na średnim, kwadratowym obcasie. Czubki butów są spiczaste. Te buty są po prostu cudowne. Pasują do krótkiej spódniczki, jeansów i białej koszuli, czy do wąskich spodni. Można z powodzeniem łączyć je z różnymi narzutami. Odpowiednie będą również latem, do krótkich szortów. Kozaki, które zaprezentowała Kasia Tusk, pochodzą z popularnego sklepu i kosztują około 700 złotych. Podobne można dostać w wielu sieciówkach. Model tych butów na jesień jest ponadczasowy.