Buty na jesień. Tak wystylizowała je Małgorzata Rozenek-Majdan

Buty na jesień. Jakie wybrała gwiazda?

Na zdjęciu Rozenek-Majdan prezentuje się w oversizowej bluzie oraz krótkiej spódniczce w stylu bandage. Oba elementy stroju są w kolorze ecru. Do tego dobrała beżowy kapelusz z dość dużym rondem. Jednak w całej stylizacji największą uwagę zdają się przyciągać buty. Są to brązowe skórzane kozaki na grubej podeszwie, które swoim wyglądem bardziej przypominają kalosze. Taki model idealnie sprawdzi się do nieco luźniejszego stroju. Całość wygląda bardzo spójnie i sprawia, że nie można oderwać wzroku.