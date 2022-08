Buty na jesień? Te botki damskie są modne i praktyczne. Top 4 modele sezonu

Trapery i workery – modne buty na jesień 2022

Sznurowane botki damskie to praktyczne i stylowe rozwiązanie na jesień 2022. Buty w wojskowym stylu na solidnej podeszwie sprawdzą się w chłodne i deszczowe dni. A do tego stanowią idealne uzupełnienie codziennych stylizacji. Do sukienek i do spodni pasować będą czarne – gładkie albo zdobione łańcuchem. Hitem są też trapery i workery w odcieniach beżu czy klasyczne, niezawodne martensy. W tym sezonie stawiamy na wygodę!