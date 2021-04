Był bożyszczem kobiet. Jak zmienił się serialowy Ivo ze "Zbuntowanego anioła"?

Choć Facundo Arana może pochwalić się naprawdę rozległą filmografią, to międzynarodową popularność przyniosła mu telenowela "Zbuntowany anioł". Wcielał się tam w młodego biznesmena, który korzystał w pełni z życia i nie przejmował się innymi. Z czasem jego cyniczne podejście zmieniło się, a pełna przeciwności losu miłość do pokojówki Mili, okazała się bodźcem do działania.