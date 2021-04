Melissa Joan Hart wcielała się w czarownicę Sabrinę. Co słychać u niej dziś?

Co po "Sabrinie nastoletniej czarownicy"?

Przygoda z "Sabriną (...)" trwała siedem lat. I choć zapewniła Hart pieniądze oraz ogromną sympatię telewidzów, jak to często w takich przypadkach bywa, przeszkodziła jej w pełni rozwinąć skrzydła. Przebojowa blondynka dla wielu producentów pozostała bowiem serialową czarownicą i obawiali się zatrudniać ją w innych rolach.

Aktorka jest co prawda dalej aktywna zawodowo, ale gra przede wszystkim w produkcjach komediowych, nieszczególnie ambitnych i – co ciekawe – najczęściej świątecznych.

44-letnia aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil śledzi w tym momencie aż 1,5 mln użytkowników! W ubiegłym roku Hart zamieściła tam poruszające wideo, w którym zachęciła wszystkie kobiety do regularnego badania piersi.

Chcielibyście zobaczyć Melissę Joan Hart w innej niż dotychczas odsłonie? My mamy nadzieję, że aktorka jeszcze nas czymś zaskoczy!

