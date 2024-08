Był gwiazdą "Idola". Po latach zdradza kulisy sławy

Tomasz Makowiecki był jednym z uczestników pierwszej edycji "Idola". Wraz z Eweliną Flintą, Alicją Jarosz, Anią Dąbrowską oraz Szymonem Wydrą dotarł do samego finału muzycznego show. W tym czasie wytwórnie muzyczne zabiegały o to, aby pozyskać wschodzącą gwiazdę.

Wytwórnia, z którą podjął Makowiecki współpracę, nie chciała się zgodzić na to, by na nagrywanej płycie znalazły się kawałki, które artysta współtworzył ze swoim znajomym. - Z tego, co my nagrywaliśmy, nic nie zostało. Producent usuwał nasze tracki i nagrywano inne. To było frustrujące - kontynuował we wspomnianym wywiadzie.