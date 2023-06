"Idol" przyniósł mu sławę. Od kilku miesięcy ma nowy zawód

Szymon Wydra należał do najbardziej rozpoznawalnych uczestników polskiego "Idola". Na fali popularności muzyk wydał wiele hitów. "Życie jak poemat" to utwór, który z pewnością potrafi do dziś zanucić wiele osób. Sam Wydra jeszcze przed udziałem w muzycznym show założył zespół Carpe Diem, który w 2022 roku obchodził swoje 30-lecie. W 2023 roku równolegle do kariery muzycznej postanowił podjąć się innego zawodowego wyzwania.