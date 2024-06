Była na szczycie. Nagle zniknęła z show-biznesu

"Żałuję" czy "Nie kłam, że kochasz mnie" to dwa największe hity Eweliny Flinty. Wokalistka zajęła drugie miejsce w pierwszej edycji "Idola". Nagle zniknęła z show-biznesu. W rozmowie z serwisem Plejada opowiedziała, dlaczego postanowiła zakończyć karierę i zapowiedziała swój wielki powrót.

Ewelina Flinta jest jedną z utalentowanych wokalistek w Polsce. Swoją karierę zaczynała w zespołach rockowych. Wystąpiła na Przystanku Woodstock, a także grała w Teatrze Buffo. Przyjaciele namówili ją, aby wzięła udział w castingu do Idola. W rozmowie z serwisem Plejada opowiedziała, jak wspomina tamten czas.

W 2022 roku postanowiła wrócić do nagrywania. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Artystka mierzyła się z infekcją, która przeciągła się miesiącami.

